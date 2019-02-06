Bu kadar büyüğü daha önce görülmemişti! Ekskavatör yardımıyla kaldırılabildi

İspanya'nın Bilbao kenti yakınlarında bulunan Subella Plajında pazar sabahı yürüyen vatandaşlar, kan donduran bir manzarayla karşılaştı. 20 ton ağırlığında ve 18 metre uzunluğunda olan bir balinanın ağır yaralı olduğu farkedilince hemen yetkililere haber verildi.

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