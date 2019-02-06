Bu kadar büyüğü daha önce görülmemişti! Ekskavatör yardımıyla kaldırılabildi

İspanya'nın Bilbao kenti yakınlarında bulunan Subella Plajında pazar sabahı yürüyen vatandaşlar, kan donduran bir manzarayla karşılaştı. 20 ton ağırlığında ve 18 metre uzunluğunda olan bir balinanın ağır yaralı olduğu farkedilince hemen yetkililere haber verildi.
Fırtınanın etkisiyle sahile vurduğu tahmin edilen dev balina, ilgili makamlara ihbarda bulunulmasından saatler sonra telef oldu. Ekipler, tüm çabalara rağmen kurtarılamayan balinayı ekskavatör yardımıyla kaldırarak dev bir çukura gömdü.
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