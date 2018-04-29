Bu itirafla ortalık sallandı 'Kocamın cinsel organını...'

O zengin, yetenekli ve ünlü... NBA'in Chicago Bulls takımında forma giyen basketbolcu Dwyane Wade'den bahsediyoruz. Oyuncu eşi Gabrielle Union sayesinde Wade hakkında yeni bir şeyi daha tüm dünya öğrendi.

Union, geçtiğimiz günlerde UCLA Bruins takımında forma giyen genç basketbolcu Lonzo Ball hakkında övgü dolu bir tweet attı. Buraya kadar her şey normal.

Bir twitter trolü ise öyle bir şey sordu ki, cevabı tüm dünyayı salladı. Twitter torlü Gabrielle Union'a "Onun cinsel organını da ister misin?" diye sordu.



