Bu işte bir terslik var ama fena patladı!

Kusurları ya da hataları yok etmek, bir fotoğrafı kusursuz hale getirmek için son derece yararlı Photoshop... Doğru ellerde mucizeler yaratabileceği gibi, abartıldığında gerçekçi olmayan ve insanları aldatmaya yönelik sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu foto galeride göreceklerinizde ise, Photoshop tamamen yanlış ellerde! Hatta programı kullanmayı hiç bilmeyen amatörlerin elinde desek yanlış olmaz! Ortaya da bu komik foto galeri çıktı.



















