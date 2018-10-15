Bu iskenderin içinde bir gram et yok!

Dışarıda yemek yemekte zorlanan vegan ve vejetaryenlerin gönül rahatlığıyla gidip müdavimi olacağı 10 mekan...

Bu iskenderin içinde bir gram et yok!

Etik ve sağlık nedenleriyle et ve diğer hayvansal gıdaları hayatlarından çıkaran vejetaryen ve veganlar için bazen dışarıda yemek bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu nedenle et yemeyenlerin imdadına koşacak, lezzetiyle de tatmin edici mekanları sizin için derledik. Pişman olmazsınız…

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Bu iskenderin içinde bir gram et yok!

Bi Nevi Deli - İstanbul
Etiler’de bulunan Bi Nevi Deli, menüsünde çeşit çeşit vegan yemekler bulunduruyor. Ayrıca glutensiz beslenenler için de çok iyi seçenekleri var. Mekan oldukça modern bir dekorasyona sahip. Sebzeli nohut unlu pancake denenmesi gereken farklı lezzetlerinden biri. Yemeklerinin yanında mekanın en popüler ürünü kombucha çayını kesinlikle sipariş edip denemelisiniz.

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Bu iskenderin içinde bir gram et yok!

Zencefil - İstanbul
Taksim'de bulunan Zencefil, şehrin gürültüsünden izole ortamıyla İstanbul’da değilmişsiniz gibi hissettiriyor. Sade ve şık bir dekorasyonu var. Tahta masa ve sandalyelerle oldukça keyifli bir ambiyans oluşturulmuş. Menüsünün oldukça büyük bir bölümü vejetaryenler için ayrılmış. Fırında pişen yumurtasız mücverlerini ve mercimek köftesini kesinlikle denemelisiniz.

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Bu iskenderin içinde bir gram et yok!

Ek Biç Ye İç - İstanbul
En farklı konseptlerden birine sahip restoranlardan biri Ek Biç Ye İç. Mekanın içi adeta sera gibi. Yaz aylarında epey serin olan yemyeşil arka bahçesi de oldukça güzel. Durum böyle olunca menüde de otlarla ve sebzelerle yapılan harika yemekler bulunuyor. Burada kendi yemeğinizi adeta kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz hazırlayacağınız sıcak kase ile vejetaryen beslenenler için oldukça kaliteli bir mekan.

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