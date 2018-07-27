Bu işin sınırı yok! Koltuk altlarını reklam panosu olarak kiraladılar

JAPONYA'da, Wakino isimli Japon reklam ajansının, sıradışı kampanyası ses getirdi. Kadınların koltuk altlarını reklam panosu olarak kullanmaya başladığını açıklayan reklam ajansı, epilasyon salonlarına ilgininde arttığını açıkladı.

JAPONYA'da, Wakino isimli bir reklam ajansı, eşi benzeri görülmemiş bir reklam kampanyasına imza atıyor. Kadınların koltuk altlarını kiralayan ajans, koltuk altlarını, billboardlar gibi reklamlarını sundukları pano olarak kullanıyorlar. Twitter

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Şirket kendi resmi sitesinde koltuk altlarına reklam yapıştırılan kadınların fotoğraflarını paylaştı. Koltuk altlarına yapıştırılan fotoğraflar arasında, özel dedektiflik ajansı, iş arama sitesi ve teknik okul reklamları bulunuyor. ​Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu yeni yöntem sayesinde güzellik salonları ve acısız epilasyon merkezlerine olan ilgi de arttı.









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KOLTUK ALTI GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENMESİ PLANLANIYOR; Wakino şu anda aynı yöntemle başka reklamlar üzerinde çalışıyor ve genç kadın ve erkekleri bu 'yaratıcı' reklam fikrine katılmaya çağırıyor. Şirket 'koltuk altı güzellik' yarışmasını düzenlemeyi de planlıyor. Twitter

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