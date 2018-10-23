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Bu işe talep yüzde 400 arttı! Maaşlar 15 bin dolara çıktı

Bu işe talep yüzde 400 arttı! Maaşlar 15 bin dolara çıktı

Piyasaları bir dönem kasıp kavuran kripto para furyası şimdilik dinmişe benzese de pek çok devlet ve uluslararası şirketin kayıtsız kalamadığı blok zinciri teknolojisi popülerliğini koruyor. Mühendislere talep yüzde 400 artarken maaşları da ayda 15 bin dolar civarına yükseldi

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:04 - Güncelleme: 23-10-2018 09:04

Yapılan araştırmalara göre yazılımcılar arasında blok zincirinde uzmanlaşmış ya da becerisi olan mühendislere talep yüzde 400 artarken maaşları da ayda 15 bin dolar civarına yükseldi ve diğer yazılımcıların yüzde 30 üzerine çıktı.

Kripto para çılgınlığı, değerlerinin düşmesiyle durulmuşa benzese de arkasındaki teknoloji olan blok zincirine (blockchain) olan ilgi gittikçe artıyor. Merkezi ABD'nin San Francisco şehrinde bulunan araştırma şirketi Hired verilerine göre blok zinciri mühendislerine olan talep tarihin en yüksek seviyesinde. Bu mühendislere ödenen aylık ise 12,500 ila 15,000 dolar arasında değişiyor. Bu bedel, yazılım mühendislerinin kazandığı ortalama maaştan yüzde 30 daha fazla olduğu gibi teknolojinin gözde alanı yapay zekacılarla da neredeyse denk.

İŞ İLANLARI SAYISI YÜZDE 400 ARTTI: CNBC'nin haberine göre, blok zinciri yazılımında uzmanlaşmış kişileri olan talep de rekor düzeyde artış gösterdi. Hired verilerine göre, 2017 yılı sonundan itibaren blok zinciri deneyimi olan yazılım mühendisleri aranan iş ilanları sayısında yüzde 400 arttı. Hired CEO'su Mehul Patel, maaşlardaki artışta arzın düşük olmasına dikkat çekiyor ve yazılım mühendisliğinde dahi var olan açığın blok zinciri uzmanlığında çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Mart ayında Seatlle merkezli Globys tarafından işe alınan ve "baş blok zinciri mühendisi" titriyle çalıştırılan Dustin Welden her gün LinkedIn üzerinden durmak bilmeyen söyleşi teklifleri aldığını söylüyor. Öte yandan, Hired'a göre bu alanda çalışan kişilerin unvanları back-end (arka uç) mühendisi, sistem mühendisi veya çözüm mimarı da olabiliyor.

PROGRAMLAMA DİLLERİNE HAKİM OLUNMALI: Blok zinciri üzerinde uzmanlaşmak isteyen mühendislerin networking, veri tabanı dizaynı ve şifreleme konularını iyi bilmesi; Java, JavaScript, C++, Go, Solidity ve Python gibi programlama dillerinden birkaçına hakim olması bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 09:13 Türk mühendisler Dis Avtupa ve ABD de önemsiz. VASIFLI isciden farklari yok...herkes kiyameti koparacak neler neler diyeceksiniz ama ben yasiyorum...

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