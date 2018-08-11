Bu iş ilanı çok sevildi: Adada bir ev, Euro ile maaş

Yunanistan'ın Siros adasında yer alan bir barınak, birçok kişinin 'hayalimin işi' diye tanımlayacağı bir iş ilanı verdi. İş ilanına göre 55 kedinin bakımını yapacak kişi euro üzerinden maaş alacak ve tüm masrafları karşılanacak.
Little People Cat Rescue isimli kedi barınağı iş ilanını sosyal medya üzerinden paylaştı. İlanda yer alan bilgilere göre, 55 sevimli kedinin bakımı için Euro üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, barınak ayrıca geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor ve evin tüm harcamalarını da karşılıyor.
İşin riski: Kedi tırmalaması ve bitmeyen miyavlama. Yarı zamanlı ve uzun vadeli olan iş için minimum 6 ay süre veren barınak, işteki maksimum riski 'kedi tırmalaması' ve bitmeyen miyavlama sesi olarak gösteriyor.
45 yaş ve üstü kişilerin özellikle tercih edileceğini belirten barınak, işe alınan kişinin ekim ayında işbaşı yapacağını ve ilk ayında 'gönüllü' olup maaşını kasım ayından itibaren alacağını duyurdu. İş başvurusu ise God's Little People Cat Rescue'nun Facebook sayfasından yapılıyor.
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