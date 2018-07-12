Bu insanların görevi insanları neşelendirmek!

Hava limanlarında fazlaca vakit geçirenler bilirler beklemek çok sıkıcıdır. İşte hava limanında sıkılanları hem neşelendiren hem de hayatının her anından keyif alan muhteşem insanlar... Bu adam yılbaşı tatili kendisini karşılamak isteyen ailesine neşeli takımı ile sürpriz yapmak istemiş kırmızı olan ise bir yabancı aynı ince ve komik fikri düşünebilmenin mutluluğu ile poz vermişler...
Hava limanlarında fazlaca vakit geçirenler bilirler beklemek çok sıkıcıdır. İşte hava limanında sıkılanları hem neşelendiren hem de hayatının her anından keyif alan muhteşem insanlar... Bu köpekler için yolculuk zaten çok sıkıcı beklemek daha sıkıcı ama onlar bekleme salonunun neşesi olmuşlar..
Çocuklar için bekleme salonu olabilir ama büyükler de masal sever. Birazcık masalın kimseye zararı olmaz..
Kör pilot şakasına herkes güler değil mi?
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER