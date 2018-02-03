Bu insanlar denizde yaşıyor! Her gün yaptıkları inanılmaz

Bu insanlar denizde yaşıyor! Her gün yaptıkları inanılmaz

Bajau, Borneo civarında yaşayan, kayıkları ve yüzer evleriyle sürekli hareket halinde olan deniz göçebeleri. Fransız fotoğrafçı Rehahn bu kabileyle birkaç gün geçirerek hem bu sıradışı kültürü tanıma fırsatı bulmuş, hem de harika fotoğraflar çekmiş. Bu kabile ilkel koşullarda ama tam bir cennette yaşıyorlar. Kabile okuryazar değil ve onlar için zaman kavramı önemsiz... Kabile fertleri kaç yaşında olduklarını bile bilmiyor...

120
Bu insanlar denizde yaşıyor! Her gün yaptıkları inanılmaz

Su dünyasında yaşamaya şimdiden adapte olmuş toplumlar var.. Berneo, Sulawesi ve Filipinler'deki mercan denizlerinde insanlar dünyadaki başka hiçbir kültürde olmadığı kadar denizle içi içe yaşıyorlar. Bajaular hayatlarını Karadan kilometrelerce uzakta denizin ortasında kurmuşlar..

220
Bu insanlar denizde yaşıyor! Her gün yaptıkları inanılmaz

Yaşamlarının her parçasında okyanusun büyük bir etkisini görmek mümkün. Öyle ki saatleri bile denizin gel git hareketlerine göre ayarlı. Kayıklarda yaşayan Bajaular kara ile olan bağlantılarını neredeyse tamamen koparmış.

320
Bu insanlar denizde yaşıyor! Her gün yaptıkları inanılmaz

Bazı Bajaulu çocuklar denizle o kadar vakit geçiriyor ki gözleri su altında daha iyi görmeye başlıyor. Ama bu topluluğun bir üyesi var ki, onun adaptasyonu neredeyse inanılmaz. Sulbin, bir su altı avcısı ve su hayatına karşı kendimizi ne kadar zorlayabileceğimizin canlı bir kanıtı.

420
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat