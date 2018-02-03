Bu insanlar denizde yaşıyor! Her gün yaptıkları inanılmaz

Bajau, Borneo civarında yaşayan, kayıkları ve yüzer evleriyle sürekli hareket halinde olan deniz göçebeleri. Fransız fotoğrafçı Rehahn bu kabileyle birkaç gün geçirerek hem bu sıradışı kültürü tanıma fırsatı bulmuş, hem de harika fotoğraflar çekmiş. Bu kabile ilkel koşullarda ama tam bir cennette yaşıyorlar. Kabile okuryazar değil ve onlar için zaman kavramı önemsiz... Kabile fertleri kaç yaşında olduklarını bile bilmiyor...
Su dünyasında yaşamaya şimdiden adapte olmuş toplumlar var.. Berneo, Sulawesi ve Filipinler'deki mercan denizlerinde insanlar dünyadaki başka hiçbir kültürde olmadığı kadar denizle içi içe yaşıyorlar. Bajaular hayatlarını Karadan kilometrelerce uzakta denizin ortasında kurmuşlar..
Yaşamlarının her parçasında okyanusun büyük bir etkisini görmek mümkün. Öyle ki saatleri bile denizin gel git hareketlerine göre ayarlı. Kayıklarda yaşayan Bajaular kara ile olan bağlantılarını neredeyse tamamen koparmış.
Bazı Bajaulu çocuklar denizle o kadar vakit geçiriyor ki gözleri su altında daha iyi görmeye başlıyor. Ama bu topluluğun bir üyesi var ki, onun adaptasyonu neredeyse inanılmaz. Sulbin, bir su altı avcısı ve su hayatına karşı kendimizi ne kadar zorlayabileceğimizin canlı bir kanıtı.
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