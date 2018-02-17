Bu iddia ortalığı karıştırır! Boşanma nedeni Brad Pitt mi

Ünlü oyuncular Jennifer Aniston (49) ile Justin Theroux (46) ayrılıyor. Çift, basın sözcüleri yoluyla yaptıkları açıklamada, geçen sene sonunda 2.5 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu. Aniston ve Theroux, daha fazla spekülasyon çıkmasını engellemek için kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Amerikan basını Aniston’un, Angelina Jolie’den ayrılan Pitt ile mesajlaştığını, hatta ikilinin (Bradifer) bir doğum günü partisinde bir araya geldiğini iddia etti ve boşanma kararını buna bağladı. Boşanma haberleri üzerine sosyal medyada 'Jennifer ile Brad yeniden bir araya gelsin' kampanyası başlatılması dikkati çekti.

