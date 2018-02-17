Bu iddia ortalığı karıştırır! Boşanma nedeni Brad Pitt mi

Jennifer Aniston ile Justin Theroux'un boşanma kararında Brad Pitt'in eski eşine attığı mesajların etkiliği olduğu iddia edildi. Ayrılık haberi sonrası sosyal medyada 'Aniston ile Brad Pitt yeniden bir araya gelsin' kampanyası başlatıldı.

Bu iddia ortalığı karıştırır! Boşanma nedeni Brad Pitt mi

Ünlü oyuncular Jennifer Aniston (49) ile Justin Theroux (46) ayrılıyor. Çift, basın sözcüleri yoluyla yaptıkları açıklamada, geçen sene sonunda 2.5 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu. Aniston ve Theroux, daha fazla spekülasyon çıkmasını engellemek için kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

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Bu iddia ortalığı karıştırır! Boşanma nedeni Brad Pitt mi

Amerikan basını Aniston’un, Angelina Jolie’den ayrılan Pitt ile mesajlaştığını, hatta ikilinin (Bradifer) bir doğum günü partisinde bir araya geldiğini iddia etti ve boşanma kararını buna bağladı. Boşanma haberleri üzerine sosyal medyada 'Jennifer ile Brad yeniden bir araya gelsin' kampanyası başlatılması dikkati çekti.

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Bu iddia ortalığı karıştırır! Boşanma nedeni Brad Pitt mi

Hayranları, ünlü oyuncuları "İkiniz de bekarsınız, barışın" şeklinde yorum yağmuruna tuttu.

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Bu iddia ortalığı karıştırır! Boşanma nedeni Brad Pitt mi

Oyuncu Aniston ile aktör, senarist ve yönetmen Theroux, 2012’de nişanlanmış, 2015’te evlenmişti. Çocukları bulunmayan çift, 2012’de Wanderlust filminde birlikte çalışmıştı.

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