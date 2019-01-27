Bu iddia doğruysa Yasak Elma fena karışacak! Olay isim diziye mi katıldı

Fox TV'nin Yasak Elma dizisine Nesrin Cavadzade'nin katılacağı iddiasının asılsız çıkmasının ardından şimdi de yapım şirketinin olay yaratacak bir isimle anlaştığı ileri sürüldü.

Bu iddia doğruysa Yasak Elma fena karışacak! Olay isim diziye mi katıldı

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma için gündeme gelen bir iddia, dizi sektörünü salladı. Başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin yer aldığı diziye Nesrin Cavadzade'nin katılacağı haberlerinin asılsız çıkmasının ardından olay bir ismin kadroya dahil edildiği ileri sürüldü.

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Bu iddia doğruysa Yasak Elma fena karışacak! Olay isim diziye mi katıldı

Bizim Hikaye dizisine veda ettikten sonra Yasak Elma'ya katılacağı konuşulan Nesrin Cavadzade, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

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Bu iddia doğruysa Yasak Elma fena karışacak! Olay isim diziye mi katıldı

İddiaya göre; Cavadzade'den olumsuz yanıt alınınca ünlü oyuncu Hande Ataizi'ne teklif götürüldü. Hatta yapım şirketi ile Ataizi arasında prensipte anlaşma sağlandı ve güzel oyuncu için senaristler rol yazmaya başladı.

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Bu iddia doğruysa Yasak Elma fena karışacak! Olay isim diziye mi katıldı

"Talat Bulut Beni Odasına Çağırdı": Bu iddiaların ardından akıllara direkt Ataizi ile Talat Bulut'un beraber rol aldığı 'Melekler Evi' filmi sırasında yaşananlar geldi.

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