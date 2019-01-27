Bu iddia doğruysa Yasak Elma fena karışacak! Olay isim diziye mi katıldı

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma için gündeme gelen bir iddia, dizi sektörünü salladı. Başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin yer aldığı diziye Nesrin Cavadzade'nin katılacağı haberlerinin asılsız çıkmasının ardından olay bir ismin kadroya dahil edildiği ileri sürüldü.
Bizim Hikaye dizisine veda ettikten sonra Yasak Elma'ya katılacağı konuşulan Nesrin Cavadzade, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.
"Talat Bulut Beni Odasına Çağırdı": Bu iddiaların ardından akıllara direkt Ataizi ile Talat Bulut'un beraber rol aldığı 'Melekler Evi' filmi sırasında yaşananlar geldi.
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