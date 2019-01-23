Bu hatayı sizde yapıyor olabilirsiniz! Sakın yumurtayı yıkamayın!

Beslenme ve Diyet uzmanları diyor ki,'' Sakın yumurtayı yıkayarak nemli ortamdaki buz dolabına koymayın. Bu sağlığınız için çok sakıncalıdır.''

Bu hatayı sizde yapıyor olabilirsiniz! Sakın yumurtayı yıkamayın!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Altuntaş, "Yumurtada yapılan en büyük yanlışlık yıkanarak buzdolabına konmasıdır. Yumurta ıslatılarak buzdolabı gibi nemli bir ortama konulduğunda kabuğundaki salmonella adı verilen bazı bakteriler kabuklardan içeri doğru daha fazla nüfuz edebilir" dedi.

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Bu hatayı sizde yapıyor olabilirsiniz! Sakın yumurtayı yıkamayın!

Yumurta, protein açısından en zengin ve aynı zamanda bozulmaya en meyilli besinlerden biridir. Yumurtada yapılan en büyük yanlışlık ise yıkanarak buzdolabına konmasıdır. Yumurta ıslatılarak buzdolabı gibi nemli bir ortama konulduğunda kabuğundaki salmonella adı verilen bazı bakteriler kabuklardan içeri doğru daha fazla nüfuz edebilir.

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Bu hatayı sizde yapıyor olabilirsiniz! Sakın yumurtayı yıkamayın!

Ayrıca, su aktivitesi arttığı için çok daha fazla üreyebilirler. Yumurta yıkanmadan kendi kutusunda ya da buzdolabı yumurtalığında saklanmalıdır ya da yıkandıktan sonra kuru bir bezle silinmelidir.

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