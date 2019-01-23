Bu hatayı sizde yapıyor olabilirsiniz! Sakın yumurtayı yıkamayın!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Altuntaş, "Yumurtada yapılan en büyük yanlışlık yıkanarak buzdolabına konmasıdır. Yumurta ıslatılarak buzdolabı gibi nemli bir ortama konulduğunda kabuğundaki salmonella adı verilen bazı bakteriler kabuklardan içeri doğru daha fazla nüfuz edebilir" dedi.

Yumurta, protein açısından en zengin ve aynı zamanda bozulmaya en meyilli besinlerden biridir. Yumurtada yapılan en büyük yanlışlık ise yıkanarak buzdolabına konmasıdır. Yumurta ıslatılarak buzdolabı gibi nemli bir ortama konulduğunda kabuğundaki salmonella adı verilen bazı bakteriler kabuklardan içeri doğru daha fazla nüfuz edebilir.