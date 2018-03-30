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'Bu hata affedilmez' deyip sert çıktı: Aramızdaki arkadaşlar...

'Bu hata affedilmez' deyip sert çıktı: Aramızdaki arkadaşlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden AK Parti içinde ekonomik verileri eleştirenlere veryansın etti. Büyüme rakamlarının iyi gelmesine rağmen bu kişilerin ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar ve toplantılar yaptığını söyleyen Erdoğan, "Kendi ayağına sıkmaktır, bu hata affedilmez" dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 12:30 - Güncelleme: 30-03-2018 12:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesine rağmen, AK Parti içinde olumsuz konuşanların olduğunu söyleyerek sert açıklamalarda bulundu. İsim vermeden konuşan Erdoğan, "Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?" dedi. Erdoğan bu hatayı yapanın affedilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

"KUR AŞAĞI KUR YUKARI. GEÇİN BU İŞLERİ"

Kur aşağı kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. Ortalama olarak 7.4'ü yakaladık mı? Yakaladık. Demek ki sizin koyduğunuz kuralların hiçbiri gerçek değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir. 

"DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM"

Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin.  Şubat ayı sonu ile yıllık ihracat 159 milyar doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdık. 

Hükümetimiz ker kesime destek verecek yeni bir paketin çalışması içindedir. Lütfen Türkiye'ye güvenin, bozgunculara, dedikoduculara prim vermeyin. Hükümetimiz üreten, çalışan, istihdam oluşturan herkesin yanındadır. Bunu da böyle bilin. 

'BUNLARI DUYMAK BİZİ ÜZDÜ'
Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamımız belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?  

'BU HATAYI YAPARSA BUNUN AFFEDİLİR YANI OLAMAZ'
Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi. Kriz söylemlerine rağmen elde ettiğimiz büyüme oranı tüm milletimize moral vermiştir. Moral üstünlük Türkiye'de, milletimizde, bizde. Bize düşen görev içini doldurmak ve ambalajını en güzel şekilde yapmak. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları ve döviz spekülasyonlarının tavan yaptığı dönemde böyle bir netice umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu ters köşe değil ekonominin şartlarını yeniden belirleme sürecidir. Kur aşağı kur yukarı geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır.

'DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM'
Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin.

Mehmet Şimşek'ten dolardaki yükselişle ilgili özeleştiri

2017 büyüme rakamları açıklandı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 13:30 Herkes parasını yurtdışına çıkarıyor reis, sen ayakta uyu

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