Bu hastalığa dikkat! Sarışınlarda daha çok görülüyor kanser riski bulunuyor

Safra kesesi taşlarının toplumda sıklıkla görüldüğünü belirten Doç. Dr. Ahmet Türkoğlu, bu taşların daha çok sarışın kadınlar ve obezlerde görüldüğünü ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Bu hastalığa dikkat! Sarışınlarda daha çok görülüyor kanser riski bulunuyor

Safra kesesi taşları ve ameliyatları hakkında bilinmeyenleri anlatan Doç. Dr. Ahmet Türkoğlu, 40 yaş üzerinde görüldüğünden bahsederek önemli açıklamalarda bulundu. Safra kesesi taşlarının obezlerde ve sarışın kadınlarda daha sık görüldüğünden bahseden Türkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

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Bu hastalığa dikkat! Sarışınlarda daha çok görülüyor kanser riski bulunuyor

Safra kesesi için risk farktörlerini sıralayan Türkoğlu, "Gebelik, yağlı diyet, kolesterol yüksekliği, diyabet, aile öyküsü, oral kontraseptif risk faktörleridir. Şikayet oluşturduğunda en sık, özellikle yemeklerden sonra olan epigastrik bölgede yani mide üzerinde ve karnın sağ üst kadranında ağrı, bulantı, şişkinlik gibi şikayetlere yol açar. Safra kesesinin boyun kısmına oturmuş taşların sorun oluşturma potansiyeli daha fazladır. Bu taşlar bazen safra kesesi iltihabına yol açar ve bu acil bir durumdur. Zamanında müdahale edilmezse safra kesesi perforasyonu yani yırtılmasına yol açabilir” dedi.

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Bu hastalığa dikkat! Sarışınlarda daha çok görülüyor kanser riski bulunuyor

AMELİYAT NEYE GÖRE OLUNUR? Her safra kesesi vakasının ameliyat ile sonuçlanmadığını vurgulayan Türkoğlu, “Safra kesesi taşları ayrıca koledok dediğimiz ana safra kanalına düşerek sarılık, pankreatit (pankreas iltihabi hastalığı) gibi önemli komplikasyaonlara da yol açabilir. Buna rağmen safra kesesi taşlarının bir kısmı ömür boyu sorun oluşturmadan kalabildiği için, her hastayı ameliyat etmiyoruz. Hastada taşla ilişkili olabilecek ağrı, bulantı, şişkinlik gibi sosyal yaşamını olumsuz etkileyen şikayetler varsa ameliyat öneriyoruz."

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Bu hastalığa dikkat! Sarışınlarda daha çok görülüyor kanser riski bulunuyor

Taş nedeniyle hastada daha önce safra kesesi iltihabı, pankreatit gibi sorunlar oluşmuşsa yine ameliyat öneriyoruz. Milimetrik taşlarla ilgili net bir endikasyon olmasa da, klinik pratikte bazı cerrahlar bu taşların safra kanalına düşme riski nedeniyle ameliyat önermektedirler. Diyabetik hastalarda nöropati nedeniyle his kusuru olabildiğinden, safra taşları bazen şiddetli ağrı yapmadan ciddi iltihap ve bazen safra kesesi gangrenine yol açabildiğinden, diyabetik hastalarda mümkün olan en erken zamanda ameliyat öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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