Bu hareketi yapıyorsanız aslında tehlike altındasınız

Bu hareketi bilmeyeniniz yoktur. İnternet ve özellikle sosyal medya ile haşır neşir olan herkes bu hareketi biliyor. Dab hareketi olarak adlandırılan bu hareketin aslında altına başka bir anlam yatıyor. Dünyaca ünlü oyunculardan sporculara kadar herkesin yaptığı bu hareketin gerçek anlamını öğrenince gerçekten çok şaşıracaksınız...