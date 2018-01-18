Bu hareketi yapıyorsanız aslında tehlike altındasınız

Bu hareketi yapıyorsanız aslında tehlike altındasınız

Bu hareketi bilmeyeniniz yoktur. İnternet ve özellikle sosyal medya ile haşır neşir olan herkes bu hareketi biliyor. Dab hareketi olarak adlandırılan bu hareketin aslında altına başka bir anlam yatıyor. Dünyaca ünlü oyunculardan sporculara kadar herkesin yaptığı bu hareketin gerçek anlamını öğrenince gerçekten çok şaşıracaksınız...

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Bu hareketi yapıyorsanız aslında tehlike altındasınız

İnternet alemine ayak uydurmak çok kolay değil. Her gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Bu trendlere uymak isteyenlerde ne anlama geldiklerini bilmeden ayak uydurmak için bu hareketleri yapıyor.

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Bu hareketi yapıyorsanız aslında tehlike altındasınız

Son dönemlerin en meşhur hareketi Dab hareketi bu trendlerden biri. Çoğu insan bu hareketin ne anlama geldiğini bilmiyor. Ama yapmaya devam ediyor. Birazdan öğrendiklerinizden sonra bu hareketi yaparken daha dikkatli olacaksınız.

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Bu hareketi yapıyorsanız aslında tehlike altındasınız

Dab kelimesinin anlamı; esrara benzeyen uyuşturucu maddeden geliyor. Kullanıp öksürmeye başladıktan sonra dumanı solurken onu örtmek için kol ağza kounulur. Dab hareketi tamda burada ortaya çıkıyor.

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