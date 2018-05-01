Bu halinden eser yok! Kuşum Aydın değişti bambaşka biri oldu

Yeni albümü ve verdiği kilolarla yaza iddialı bir giriş yapmayı planlayan Kuşum Aydın, yeni haliyle bambaşka biri oldu. Kuşum Aydın, "Mide tüpüyle değil sporla zayıfladım" dedi.

Bu halinden eser yok! Kuşum Aydın değişti bambaşka biri oldu

Sahnelerin renkli ismi Kuşum Aydın, yeni şarkısı ve verdiği kilolarla yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor. Hareketli şarkıyla Ramazan ayı sonrası müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanan Aydın, “Birçok şarkı arasından beni doğru yansıtan şarkıyı bulduğuma inanıyorum. Bu yaz her yerde benim şarkımı dinleyeceksiniz. Bu yaz benim için çok hareketli geçecek. Yeni yayın döneminde de ekranlara dönmeyi planlıyorum” dedi.

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Bu halinden eser yok! Kuşum Aydın değişti bambaşka biri oldu

AMELİYATLA DEĞİL SPORLA: Kışın aldığı kiloları spor sayesinde vermeye başladığını dile getiren Aydın, “Sanatçı dostlarımın birçoğu kilo vermek için tüp mide ameliyatı oluyor ama ben buna karşı olduğum için sporla kilo vermeye başladım. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum. Sevenlerimin karşısına yepyeni ve fit görüntümle çıkacağım. Ben tüp mide değil spor mideden yanayım. Gelecek yaza da baklavalarımı görebilirsiniz” diye konuştu.

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Bu halinden eser yok! Kuşum Aydın değişti bambaşka biri oldu

İşte Kuşum Aydın'ın son hali...

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Bu halinden eser yok! Kuşum Aydın değişti bambaşka biri oldu

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