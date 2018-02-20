Bu hali dalga konusuydu ama o öyle bir değişti ki resmen şok

Yüz tümörü olan Kanada doğumlu 17 yaşındaki genç Sarah Atwell, uzunca bir süre insanların ona olan garip bakışları ile boğuştu. Sarah Atwell daha sonra başarılı bir operasyon geçirdi ve öyle birine dönüştü ki görenler inanmadı.

Bu hali dalga konusuydu ama o öyle bir değişti ki resmen şok

Yüz tümörü olan Kanada doğumlu 17 yaşındaki genç Sarah Atwell ameliyat ile gülüşünü ve yüzünü geri kazandı... Ama ameliyat olup daha sıradan bir yüz sahip oluncaya kadar çektikleri onun için çok acı bir süreç... Sarah Atwell'in son hali ise görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İşte genç kızın son hali.

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Bu hali dalga konusuydu ama o öyle bir değişti ki resmen şok

Nörofibromatozis hastası olan genç Sarah, bunun acısını fiziksel olarak değil ama psikolojik olarak çok çekti. En çok acı çektiren şey ise insanların ona olan garip bakışları. Nörofibromatozis (NF) değişik sinirler boyunca tümörlerin büyümesine sebep olan ve ek olarak kemik ve deri gibi sinir harici dokuların gelişimini etkileyen genetik hastalıklar takımıdır. NF tümörlerin vücutta herhangi bir yerde büyümesine neden olur. Ayrıca gelişimsel anormalliklere de yol açar.

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Bu hali dalga konusuydu ama o öyle bir değişti ki resmen şok

Konuşma zorluğu yaşayan genç kız insanların kendisi ile dalga geçmesinden üzüntülerini kağıda yazarak internet üzerinden paylaştı... Ameliyat sonrası düşünceleri alınan genç kız 'Şu an çok mutluyum artık benimde eşit hizada yanaklarım ve dudaklarım olacak' dedi...

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Bu hali dalga konusuydu ama o öyle bir değişti ki resmen şok

Benzerine nadir rastlanan bir hastalığa sahip olan genç kız geçtiğimiz gün ameliyat oldu... Yüzünün yarısını kaplayan timörün alınarak normale dönen kız insanların artık normal bir insan olmanın sevincini yaşıyor...

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