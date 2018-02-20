Bu hali dalga konusuydu ama o öyle bir değişti ki resmen şok

Yüz tümörü olan Kanada doğumlu 17 yaşındaki genç Sarah Atwell ameliyat ile gülüşünü ve yüzünü geri kazandı... Ama ameliyat olup daha sıradan bir yüz sahip oluncaya kadar çektikleri onun için çok acı bir süreç... Sarah Atwell'in son hali ise görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İşte genç kızın son hali.

Nörofibromatozis hastası olan genç Sarah, bunun acısını fiziksel olarak değil ama psikolojik olarak çok çekti. En çok acı çektiren şey ise insanların ona olan garip bakışları. Nörofibromatozis (NF) değişik sinirler boyunca tümörlerin büyümesine sebep olan ve ek olarak kemik ve deri gibi sinir harici dokuların gelişimini etkileyen genetik hastalıklar takımıdır. NF tümörlerin vücutta herhangi bir yerde büyümesine neden olur. Ayrıca gelişimsel anormalliklere de yol açar.