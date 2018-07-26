Bu halde görüntülendi! Ormanda çırılçıplak...

22 yl boyunca, tek bir insan sesi bile duymadan yaşadığınızı düşünün. Sadece film ve kitaplarda olduğunu düşünüğünüz bir kurgu zannedebilirsiniz. Ancak Brezilya'da 22 yıldır tek başına yaşayan ve dünyanın en yalnız insanı olarak adlandırılan biri var.
Ormanda yaklaşık 22 yıldır tek başına yaşıyor. Görüntüler çok uzaktan çekildi. BBC Türkçe'nin haberine göre, video kaydı, basında ve sosyal medyada fazlaca paylaşıldı ama yerlinin hikâyesi videoda görünenlerden çok daha derin.
'Dünyanın en yalnız adamı', 1996 yılından bu yana uzaktan takip ediliyor. Büyük ses getiren görüntüler, Brezilya hükümetinin yerli halklarla ilgili çalışan vakfı FUNAI tarafından kayda alındı. Yerlinin Brezilya'nın kuzeybatı eyaletlerinden Rondonia'da yaşadığı bölgenin koruma alanı olmaya devam edebilmesi için, yerli adamın yaşadığının kanıtlanması gerekiyor.
Yaklaşık 4 bin hektarlık alanın çevresinde özel çiftlikler ve yasa dışı olarak ormansızlaştırılmış alanlar bulunuyor. Ancak, hayatını tehlikeye atmamak için, yerlinin yaşadığı bölgeye girmek yasak. Brezilya anayasasına göre, yerlilerin toprak hakkı bulunuyor.
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