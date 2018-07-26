Bu halde görüntülendi! Ormanda çırılçıplak...

22 yl boyunca, tek bir insan sesi bile duymadan yaşadığınızı düşünün. Sadece film ve kitaplarda olduğunu düşünüğünüz bir kurgu zannedebilirsiniz. Ancak Brezilya'da 22 yıldır tek başına yaşayan ve dünyanın en yalnız insanı olarak adlandırılan biri var.