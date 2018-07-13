Bu halde getirildi doktorlar bile donup kaldı bakın sonra ne oldu

ABD Texas eyaletinde akıllara durgunluk verici bir olay yaşandı. Justin isimli bir işçiye 40 cm uzunluğunda bir çubuk saplandı. Hastaneye gittiğinde doktorların bile hayrete düştüğü o anlarda, Justin hayata döndü ama bakın nasıl döndü.

ABD Texas eyaletinde akıllara durgunluk verici bir olay yaşandı. Justin isimli bir işçiye 40 cm uzunluğunda bir çubuk saplandı. Hastaneye gittiğinde doktorların bile hayrete düştüğü o anlarda, Justin hayata döndü ama bakın nasıl döndü.

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Texas’ta, şoke eden olay yaşanırken 43 yaşındaki adam işteydi. Çit dikerken aniden vücuduna bir çubuk saplandı. Yere devrilen adam, hızla hastaneye götürüldü. Justin’in oğlu ve iş arkadaşları hemen ambulans çağırdı. İş arkadaşları giriş ve çıkış noktalarına bez bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı.



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Ardından halen makineye bağlı olan çubuğu keserek makineden ayırdılar ama Justin’in içinden çıkarmadılar.Olay yerine polisler ve ambulans geldi. Justin’in haline gören sağlık ekipleri ilk yardım yaparken, ambulans helikopter çağırdılar. Helikopter hemen gelerek Justin’i hastaneye kaldırdı. Twitter

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