Bu hafta vizyonda hangi filmler var? 20 Nisan 2018 haftanın filmleri

20 Nisan 2018 itibariyle bu hafta vizyonda 6'sı yerli olmak üzere toplamda 11 film yer alıyor. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir haftasonu geçirmek için sinemada tercih edebileceğiniz filmleri sizler için derledik.

Bu hafta vizyonda hangi filmler var? 20 Nisan 2018 haftanın filmleri

"Winchester": Ünlü tüfek markasının sahibinin karısı Sarah Winchester'in 1800'lerde Santa Clara'da bir malikane yaptırdığı söylenir. Bugün, bir müze gibi ziyaretçi toplayan malikane o yıllarda intikamcı hayaletlerin kafasını karıştırmak için yaptırılmıştır. Labirent gibi koridorlar, duvarlara açılan kapılar, gizemli odalar... Fantastik türü seven Peter ve Michael Spierig kardeşlerin yönetmen koltuğunu paylaştığı filmde Helen Mirren ve Jason Clarke başrolde.

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Bu hafta vizyonda hangi filmler var? 20 Nisan 2018 haftanın filmleri

"Zamanda Kıvırlma": Madeleine L’engle’in fantastik romanı "Zamanda Kıvrılma" sinemaya uyarlandı....Film, bilim adamı olan babalarının ortadan kaybolmasıyla harekete geçen Meg'le Charles'ın uzaydan paralel evrene kadar pek çok yerde geçen soluksuz macerasını anlatıyor..Ava Duvernay'in yönettiği filmde Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine ve Zach Galifıanakis gibi ünlü yıldızlar rol alıyor.

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Bu hafta vizyonda hangi filmler var? 20 Nisan 2018 haftanın filmleri

"Cici Babam": Eve dönüş yolunda bir adamı arabanıza aldığınızı, türlü leş espriler yaptığınız sohbetin sonunda onun cici babanız olduğunu düşünün. Üstelik Ege’de bir kasaba köyündesiniz. İşte bu komedide cici baba katili olmamak için çabalayan 3 kardeşin macerasını izleyeceğiz. Bir seyyah, derviş, hippi ruhlu cici babayı Mahir İpek, ailenin diğer fertlerini Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Yasemin Conka canlandırıyor. Filmin yönetmeni Meltem Bozoflu.

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Bu hafta vizyonda hangi filmler var? 20 Nisan 2018 haftanın filmleri

"Köpek Adası": Berlin Film Festivali'nin açılış filmi sonunda vizyonda. Wes Anderson'un yönettiği animasyon günümüzden 20 yıl sonrasının Japonya'sında geçiyor. Salgın ve nüfus artışına neden olan köpekler, çöplerle dolu bir adada karantinaya alınıyor. O güzel yavrular, cesaret, sevgi ve dostlukla ilgili biz mahlukatlara yine bir ders veriyor. Berlin'den en iyi yönetmen ödülüyle ayrılan Wes Anderson'a, gerçek bir sürgün hikayesi anlattığı için kalbimin en güzel köşesinde bir yer ayarlıyorum.

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