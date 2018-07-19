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Bu hafta vizyonda: 2'si yerli 9 yeni film

Bu hafta vizyonda: 2'si yerli 9 yeni film

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film sinemaseverlerle buluşacak.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 11:52 - Güncelleme: 19-07-2018 11:52

ABBA adlı müzik grubunun popüler şarkılarının yer aldığı müzikal "Mamma Mia!"nın devam filmi "Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz" adlı müzikal türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ol Parker üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Cher ve Julie Walters yer alıyor.

Orijinal adı "Mamma Mia! Here We Go Again" olan yapım, ilk filmde Meryl Streep'in canlandırdığı Donna'nın geçmişiyle, şimdiki zamanda Sophie'nin hikayesini paralel bir şekilde ele alıyor.

İLK ARINMA GECESİ
Gerard McMurray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, "İlk Arınma Gecesi", Amerika'da, bir deney olarak başlayıp her yıl 12 saat kanunsuzluğun yükselişine dönüşen hareketin hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu James DeMonaco'nın kaleme aldığı, korku ve aksiyon türü filmde, Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez ve Marisa Tomei rol aldı.

PABLO ESCOBAR'I SEVMEK
Fernando Leon de Aranoa'nın yazıp, yönettiği "Pablo Escobar'ı Sevmek" adlı film, gazeteci Virginia Vallejo'nun, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'la olan istikrarsız aşkını konu ediniyor.

Dram, suç ve biyografi türündeki film, Virginia Vallejo'nun "Loving Pablo, Hating Escobar" isimli kitabından beyaz perdeye uyarlandı.

Başrollerinde Javier Bardem ve Penelope Cruz'un rol aldığı filmde, Peter Sarsgaard, Oscar Jaenada, Julieth Restrepo'da yer alıyor.

SİBİRYA
Senaryosunu Scott B. Smith'in yazdığı "Sibirya" adlı filmin yönetmenliğini Matthew Ross gerçekleştirdi. Keanu Reeves'in başrolünü oynadığı filmde, Molly Ringwald, Ana Ularu, Aleks Paunovic, Pasha D. Lychnikoff'da rol aldı. 

Gerilim türündeki film, piyasada nadir rastlanan elmaslarını satmak için Rusya'ya giden tüccar Lucas'ın, satmaya çalıştığı elmaslar ve ortağının kaybolmasıyla kendini içerisinde bulduğu kedi-fare oyununu ele alıyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET
Haftanın yerli filmlerinden "Eski Köye Yeni Adet"in yönetmenliğini ve senaristliğini Gülistan Acet ile Ferit Karahan üstleniyor. Jüli Sanat'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin başrollerindeki Burcu Gönder Parlak ile Bülent Emrah Parlak'a, Meltem Yılmazkaya, Haki Biçici, Nail Kırmızıgül, Osman Akça, Gülhan Tekin ve Füsun Demirel eşlik ediyor.

Komedi türündeki film, 1990'ların başında Türkiye'nin doğusundaki bir köye sağlık ekibinin gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

FENOMEN
Ebubekir Uygur ve Ercüment Kolay'ın yazıp yönettiği "Fenomen" film, sosyal hayattan izole bir biçimde yaşayan İzzet'in sanal dünyada popülerleşmesiyle gelişen olayları ele alıyor.

Yapımcılığını "Kemik Yapım"ın üstlendiği gerilim türündeki Fenomen'in başrollerini Vedi İzzi, Bora Cengiz ve Hümeyra Şare paylaşıyor.

KOD ADI: SOSİSLİ
Senaryosunu Tripper Clancy’nin kaleme aldığı komedi ve aksiyon türündeki "Kod Adı: Sosisli" filminin oyuncu kadrosunda, Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Anne Schafer, Lisa Tomaschewsky gibi isimler yer alıyor. 

Torsten Künstler'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Theo ve Luke adlı iki polis memurunun atıldığı zorlu macerayı konu ediniyor. 

KISMET, SEVGİLİM: İLK ŞARKI
Fransız yazar François Begaudeau'ın "Sınıf" adlı romanından uyarlanan "Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı" adlı yapım, Amin adında genç bir senaristin hikayesini anlatıyor. 

Senaryosunu Abdellatif Kechiche ve Ghalia Lacroix kaleme aldığı filmin yönetmenliğini de Abdellatif Kechiche yapıyor.

Birçok festivalden ödülle dönen aşk ve dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Shain Boumedine, Salim Kechiouche, Ophelie Bau, Lou Luttiau, Alexia Chardard, Hafsia Herzi gibi isimler yer alıyor.

KORKULUK
Bir göle doğru çıktıkları yolculuklarında bir mısır tarlasından geçmek durumunda kalan bir grup gencin hikayesini ele alan "Korkuluk" adlı filmin yönetmenliğini Stu Stone yapıyor. 

Senaryosunu Adam Rodness ve Stu Stone'un yazdığı korku filminde, Hannah Gordon, Mike Taylor, Umed Amin ve Sammi Barber rol alıyor. 

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Kaynak : AA

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