Bu hafta vizyona girecek filmler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Bu hafta vizyona girecek filmler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek. Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini yaptığı ve Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı "Kayhan", izleyici ile buluşacak. Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar kardeşlerin birlikte kaleme aldığı film, eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatıyor. Komedi türündeki filmde Şahan Gökbakar'a, İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor.

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Bu hafta vizyona girecek filmler

Güzel Adam Süreyya: Gökçe Kaan Demirkıran'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Güzel Adam Süreyya", Beşiktaş'ın simge isimlerinden birine dönüşen emektar malzemeci Süreyya Soner'in hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Belgesel filmde; Süreyya Soner hakkında Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand, Gordon Milne ve Ricardo Querasma gibi birçok önemli futbolcu ve yöneticiyle yapılan söyleşiler yer alıyor.

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Bu hafta vizyona girecek filmler

Özgürlüğün Elli Tonu: James Foley'in yönetmenliğini yaptığı Elli Ton serisinin üçüncü filmi "Özgürlüğün Elli Tonu"; Dakota Johnson ile Jamie Dornan'ın hayat verdiği "Anastasia Steele" ve "Christian Grey" çiftinin evlilik sonrasındaki yaşamlarını konu ediniyor. Niall Leonard'ın senaryosunu yazdığı filmde; Dakota Johnson ile Jamie Dornan'ın yanı sıra Luke Grimes, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Max Martini, Arielle Kebbel ve Rita Ora gibi isimler rol aldı.

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Bu hafta vizyona girecek filmler

İyi Günler: Jian Liu'nun 2017 Berlin Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleştirilen animasyon filmi "İyi Günler", Çin'in güneyinde yaşayan ve patronundan yüklü miktarda para çalan bir adamın, farklı motivasyonlarla kendisinin ve paranın peşinde olanlardan kaçma mücadelesini anlatıyor.

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