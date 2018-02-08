Bu hafta vizyona girecek filmler

Özgürlüğün Elli Tonu: James Foley'in yönetmenliğini yaptığı Elli Ton serisinin üçüncü filmi "Özgürlüğün Elli Tonu"; Dakota Johnson ile Jamie Dornan'ın hayat verdiği "Anastasia Steele" ve "Christian Grey" çiftinin evlilik sonrasındaki yaşamlarını konu ediniyor. Niall Leonard'ın senaryosunu yazdığı filmde; Dakota Johnson ile Jamie Dornan'ın yanı sıra Luke Grimes, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Max Martini, Arielle Kebbel ve Rita Ora gibi isimler rol aldı.

