Bu hafta kim kazandı? Parasını altına yatıranlar mı yoksa dolar mı?

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 105.930,20, en düşük 101.077,10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,12 artışla 102.937,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 artışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 değer kazancıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 357,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 azalarak 5,2130 liraya, avro da yüzde 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

