Bu hafta ekonomiyi ne bekliyor işte bu hafta takip edilecek veriler

ÇİN BÜYÜME RAKAMI AÇIKLADI...Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin'in büyüme rakamlarını açıkladı. 2018 yılındaki büyüme oranı yüzde 6.6 olan Çin bu rakamlarla son 20 yılın en düşük seviyesine indi. Çin'deki bu düşüş küresel ekonomiyi endişelendirdi.

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