Bu hafta ekonomiyi ne bekliyor işte bu hafta takip edilecek veriler

21 OCAK PAZARTESİ...Türkiye İstatistik Kurumu saat 10:00'da Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıklayacak. Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi kasım ayında yüzde 35.21 seviyesindeydi.ABD'de piyasalar Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olacak.
ÇİN BÜYÜME RAKAMI AÇIKLADI...Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin'in büyüme rakamlarını açıkladı. 2018 yılındaki büyüme oranı yüzde 6.6 olan Çin bu rakamlarla son 20 yılın en düşük seviyesine indi. Çin'deki bu düşüş küresel ekonomiyi endişelendirdi.
22 OCAK SALI...Hazine, 12 Ağustos 2020 itfalı, 2 yıl (567 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. Tahvil 6 ayda bir kupon ödemeli olacak ve 23 Ocak 2019 tarihinde piyasaya sunulacak. İngiltere'de TSİ 12:30'da kasım ayı işsizlik oranı açıklanacak. Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 4.1 olmuştu.
DAVOS ZİRVESİ...Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos toplantıları başlayacak. 25 Ocak'a kadar sürecek.
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