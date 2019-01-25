Bu haberden sonra tuvalete gidemeyeceksiniz klozete oturması ile kalkması bir oldu

AVUSTRALYA'nın Brisbane kentinde tuvalet ihtiyacını gidermek için klozete oturan kadın bir anda yerinden fırladı. Klozetin içindeki yılan tarafından ısırılan kadın hayatının şokunu yaşadı. Yılanın ısırdığı bölgeler ise antiseptik ile tedavi edildi.

Bu haberden sonra tuvalete gidemeyeceksiniz klozete oturması ile kalkması bir oldu

AVUSTRALYA'nın Brisbane kentinde insanın tuvalete gitmeye korkutan bir olay yaşandı. Brisbane'de yayın yapan Courier Mail gazetesinde yer alan habere göre, 59 yaşındaki Helen Richards bir akrabasının evinde tuvaleti kullanmak istedi. Kadın, klozete önceden giren yılan tarafından ısırıldı. Salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda Richards'ın 1.5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanının saldırısından küçük yaralarla kurtulduğu bildirildi.

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Bu haberden sonra tuvalete gidemeyeceksiniz klozete oturması ile kalkması bir oldu

Klozete oturduktan sonra ‘keskin bir dokunuş' hissettiğini ifade eden talihsiz kadın "Aşağıda olan pantolonumla yerimden fırladım ve geriye baktım. Uzun boyunlu, kaplumbağaya benzer bir şey klozetin içine geri çekiliyordu" ifadelerin kullandı. Klozeti kapattıktan sonra yılan yakalayıcısı Jasmine Zeleny'i aradığını dile getiren Richards, vücudundaki ısırık yaralarının antiseptikle tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

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Bu haberden sonra tuvalete gidemeyeceksiniz klozete oturması ile kalkması bir oldu

ÖNCE KONTROL SONRA....Klozetteki yılanı çıkartan Jasmine Zeleny, susuz kalan yılanların klozetlere girmesinin bölgede yoğun şekilde yaşandığını hatırlatarak klozetlerin oturulmadan önce kontrol edilmesini istedi.

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Bu haberden sonra tuvalete gidemeyeceksiniz klozete oturması ile kalkması bir oldu

SİFONU ÇEKMEYİN... Klozetlerde yılan gördükten sonra sifonun çekilmemesi gerektiğinin altını çizen Zeleny, "Kesinlikle sifonu çekmeye kalkışmayın. Çünkü yılan borulardan tekrar geri gelebilir. Müdahale etmeyip kendi haline bırakın ve sonra bir yılan yakalayıcısı gelip yılanı alabilir" dedi.

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