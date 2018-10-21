Bu güvercinin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Ancak eve döndüğünde hayvan sevgisi ağır basan Türkoğlu, otomobili iade ederek güvercinini yeniden aldı. ’Kral’a 100 bin lira değer biçen Türkoğlu, "İnsanların çeşitli hobileri var, bizim hobimiz de bu. Adıyaman genelinde 100’e yakın arkadaşız. İlkokuldan beri besliyoruz, biz kuşları. Bu bizim evladımız gibi. Adıyaman’da doğdu, dışarı illerden çok çeşitli arkadaşlar geldi. Büyük paralar veren oldu, teklif eden oldu biz vermedik.