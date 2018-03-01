Bu gurubun amacı bedava yemek!

Facebook'un bel kemiği artık özel gruplar, en son kurulan bu grup ise sizi hem güldürecek hem de düşündürecek cinsten.

Bu gurubun amacı bedava yemek!

Facebook'un bel kemiği artık özel gruplar, en son kurulan bu grup ise sizi hem güldürecek hem de düşündürecek cinsten. Mevlüd Bulma Grubu adı altında oluşturulan topluluk üyeler sayesinde Türkiye'nin her yerinden düğün, sünnet, cenaze ya da halka açık her türlü yemek ikramını - hayrını paylaşıyor. Grupta paylaşılan lokasyona giden üyeler hiç para vermeden karınlarını doyurup yapılan hayıra da vesile oluyorlar.

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Bu gurubun amacı bedava yemek!

Yaklaşık 1 yıldır biraz da espri amaçlı açılan grup son bir kaç günde üye sayısı olarak 8 bini geçmiş vaziyette. Üyelerin ve grup yöneticilerinin yaptığı paylaşımlarla bedava yemek dağıtılan noktalar, menüler ve mevlüdün konusu üyelerle paylaşılıyor. Gidenler yemeklerden fotoğraf çekip gruba da atıyorlar. Bazı mevlüd sahipleri ise kendileri gruptan açık davet yayınlıyor ve insanları davet ediyorlar..

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Bu gurubun amacı bedava yemek!

Facebook'un bel kemiği artık özel gruplar, en son kurulan bu grup ise sizi hem güldürecek hem de düşündürecek cinsten. Mevlüd Bulma Grubu adı altında oluşturulan topluluk üyeler sayesinde Türkiye'nin her yerinden düğün, sünnet, cenaze ya da halka açık her türlü yemek ikramını - hayrını paylaşıyor. Grupta paylaşılan lokasyona giden üyeler hiç para vermeden karınlarını doyurup yapılan hayıra da vesile oluyorlar.

318
Bu gurubun amacı bedava yemek!

Yaklaşık 1 yıldır biraz da espri amaçlı açılan grup son bir kaç günde üye sayısı olarak 8 bini geçmiş vaziyette. Üyelerin ve grup yöneticilerinin yaptığı paylaşımlarla bedava yemek dağıtılan noktalar, menüler ve mevlüdün konusu üyelerle paylaşılıyor. Gidenler yemeklerden fotoğraf çekip gruba da atıyorlar. Bazı mevlüd sahipleri ise kendileri gruptan açık davet yayınlıyor ve insanları davet ediyorlar..

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