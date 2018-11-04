Bu gözlemeler için onca yolu gitmeye değer!

Sonbaharın tadını çıkaracağınız İstanbul'a yakın kahvaltı mekânları... İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan doğayla iç içe huzurlu bir kahvaltı keyfi yapmaya ne dersiniz?

Hızla geçen yazın ardından güneş etkisini azaltıp havalar serinlemeye başlarken hafta sonu kahvaltılarının keyfi de bir başka oluyor. İstanbul'a sonbahar çok yakışır ve kara kış bastırmadan dışarıda kahvaltı yapmak için hâlâ birkaç hafta sonumuz var. Twitter

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Bu yazıda sizin için İstanbul'un merkezine yakın kahvaltı mekânlarını listeledik. Haydi evde oturmayın, son güzel havaları kaçırmayın! Twitter

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Evin Ana Gözleme Evi - Şile

Sonbaharın serin hafta sonunda Şile'nin tertemiz havasında organik köy yumurtası ve organik tereyağı ile sağlıklı bir kahvaltı için ilk durağınız Evin Ana Gözleme Evi olmalı. El açma gözlemesiyle meşhur mekânda ailecek ekonomik ve zengin bir kahvaltı yapmanız mümkün. Twitter

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