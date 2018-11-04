Bu gözlemeler için onca yolu gitmeye değer!

Sonbaharın tadını çıkaracağınız İstanbul'a yakın kahvaltı mekânları... İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan doğayla iç içe huzurlu bir kahvaltı keyfi yapmaya ne dersiniz?

Bu gözlemeler için onca yolu gitmeye değer!

Hızla geçen yazın ardından güneş etkisini azaltıp havalar serinlemeye başlarken hafta sonu kahvaltılarının keyfi de bir başka oluyor. İstanbul'a sonbahar çok yakışır ve kara kış bastırmadan dışarıda kahvaltı yapmak için hâlâ birkaç hafta sonumuz var.

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Bu gözlemeler için onca yolu gitmeye değer!

Bu yazıda sizin için İstanbul'un merkezine yakın kahvaltı mekânlarını listeledik. Haydi evde oturmayın, son güzel havaları kaçırmayın!

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Bu gözlemeler için onca yolu gitmeye değer!

Evin Ana Gözleme Evi - Şile
Sonbaharın serin hafta sonunda Şile'nin tertemiz havasında organik köy yumurtası ve organik tereyağı ile sağlıklı bir kahvaltı için ilk durağınız Evin Ana Gözleme Evi olmalı. El açma gözlemesiyle meşhur mekânda ailecek ekonomik ve zengin bir kahvaltı yapmanız mümkün.

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Bu gözlemeler için onca yolu gitmeye değer!

Yoros Cafe & Restaurant - Anadolu Kavağı
Özellikle serpme kahvaltısıyla ünlü Yoros Cafe ismini, Anadolu Kavağı’nın yanı başındaki Yoros Kalesi’nden alıyor. Kalenin yamacındaki kafeye bol yeşillikli yokuş bir yoldan ulaşılıyor. Yoros Cafe hem eşsiz Boğaz manzarasıyla hem de kahvaltısıyla büyülüyor. Ahşap masa ve sandalyeleriyle şirin bir dekorasyonu olan Yoros Cafe’de tost, menemen, gözleme, sosis tava, sucuklu yumurta gibi zengin kahvaltı seçenekleri sunuluyor.

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