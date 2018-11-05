Bu görüntüleri sadece o ülkede görebilirsiniz! İşte Dünya'nın en tuhaf olayları

Duyanları şaşırtan kültürleri ve tuhaf haberleriyle Çinliler her zaman Dünya'nın gündemine oturmuştur. Her daim yaşam tarzlarıyla gündeme gelen Çinliler'in geleneksel kamu tuvaletlerini ya da taklitte sınır tanımamalarını da garip olarak tanımlamanız mümkün.

Bu görüntüleri sadece o ülkede görebilirsiniz! İşte Dünya'nın en tuhaf olayları

Çinlilerin kültürleri her daim duyanları şaşırtmayı başarmıştır.Öyle ki Çin'de yaşayanlar pek çok kez tuhaf haberlerle de dünyada gündem oluyor. Haber ajanslarında geçen konular kadar yaşam tarzlarıyla gündeme gelen Çinliler'in geleneksel kamu tuvaletlerini ya da taklitte sınır tanımamalarını da garip olarak tanımlamanız mümkün. İşte dünyada eşi benzeri olmayan olay ve yaşam tarzlarıyla duyanları şaşırtmayı başaran Çin'in garip yüzü...

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Bu görüntüleri sadece o ülkede görebilirsiniz! İşte Dünya'nın en tuhaf olayları

Çin'de insanlar çok uzun zamandır sıcak su tüketiyorlar çünkü bunun vücutları açısından sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden Çin'de bir restorana giderseniz siz talep etmediğiniz sürece soğuk su gelmeyecektir.

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Bu görüntüleri sadece o ülkede görebilirsiniz! İşte Dünya'nın en tuhaf olayları

Çin'de 4 rakamı uğursuz olarak görülüyor, ve "ölüm" anlamına geldiğine inanılıyor. Bu sebeple birçok asansörde kat numaraları arasında 4 kullanılmıyor.

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Bu görüntüleri sadece o ülkede görebilirsiniz! İşte Dünya'nın en tuhaf olayları

Çin'de kadınlar küçük yaşlardan itibaren ayaklarının fazla büyümemesi için demir ayakkabılar giyiyorlar. Bu gelenek ise 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Sonunda ise ayakları genelde kırılmış ve deforme olmuş oluyor.

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