Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! 2011 felaketine işaret ediyor

Japonya'da karaya vuran devasa balıklar, akıllara 2011 yılında 19.000 kişinin yaşamını yitirdiği felaketi getirince ülke ayağa kalktı.

Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! 2011 felaketine işaret ediyor

Dünyadaki depremlerin yüzde 81'inin gerçekleştiği pasifik deprem kuşağında yer alan Japonya, her ne kadar bu afetin önüne geçmek için sıkı önlemler alsa da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir manzara, ülkede büyük bir panik yaşattı. Sığ sularda çok nadir görülen iki devasa kürek balığının karaya vurması, akıllara direkt 2011 yılını getirdi.

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Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! 2011 felaketine işaret ediyor

Balıkçılar, geçtiğimiz cuma günü Fushan İlçesinde 4 metre uzunluğunda kürek balığı buldu. Hemen Uozu Akvaryumu’nda inceleme altına alınan balık, bölgedede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

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Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! 2011 felaketine işaret ediyor

Yerel basın genelde derin sularda yaşayan kürek balıklarının ortaya çıkmasının bir felaketin habercisi olduğunu iddia etti. Toyama Körfezi’nde benzer boyutlarda 2 balık daha çıkmasının ardından bu canlıların sığ sulara geçiş yapmasının sebebi olarak deprem veya tsunami olduğu iddiaları ortaya atıldı.

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Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! 2011 felaketine işaret ediyor

Japonca adı ryugu no tukai yani “Ejderha Krallığı’nın Sarayı’nın habercisi” olan balık hakkında bilim insanları da tartışmaya girdi. Japon basınına konuşan Kagoshima Üniversitesi Profesörü Hiroyuki Motomura, “Bu balık çok nadir görülen bir balık değil...

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