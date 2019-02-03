Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! 2011 felaketine işaret ediyor

Dünyadaki depremlerin yüzde 81'inin gerçekleştiği pasifik deprem kuşağında yer alan Japonya, her ne kadar bu afetin önüne geçmek için sıkı önlemler alsa da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir manzara, ülkede büyük bir panik yaşattı. Sığ sularda çok nadir görülen iki devasa kürek balığının karaya vurması, akıllara direkt 2011 yılını getirdi.

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