Bu görüntüler ormanda çekildi! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

İngiltere'de ormana giden Mark Davies ve üç arkadaşı esrarengiz bir yaratığın görüntülerini kaydetti. İzleyenlere korku yaşatan görüntüdeki cismin ne olduğu ise anlaşılamadı.

Bu görüntüler ormanda çekildi! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Mark Davies ve 3 arkadaş İngiltere'nin Cornwall Ponsanooth kentinde gittikleri ormanda esrarengiz bir yaratığın görüntülerini kaydetti. Küçük bir köprünün üzerinde duran siluet, gençlere büyük bir korku yaşattı. Videoyu çeken gençlerden Mark, "Bazıları onlara uzaylı, bazıları şeytan diyor. Bu kameramda insan olmayan bir insanın yakalandığına dair en iyi kanıtım" ifadesini kullandı.

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Bu görüntüler ormanda çekildi! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Paranormal araştırmacı 3 arkadaş, bu zamana kadar en iyi hayalet videosunu kaydettiğini iddia etti. Gençlerin video kaydettiği anda köprünün hemen üzerinde bir siluetin görünmesi büyük paniğe neden oldu.

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Bu görüntüler ormanda çekildi! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Gençlerden Mark Live, videonun kaydedildiği anda doğaüstü varlıklar iletişim kurmaya çalıştı. Ruhlarla elektronik sesle iletişim kurmanın mümkün olduğunu iddia eden gençler yanlarında bir çok alet getirdi.

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Bu görüntüler ormanda çekildi! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

"BAZILARI ŞEYTAN DİYOR" Mark videoda gördüğünü iddia ettiği varlıklara seslenip onlarla iletişim kurmaya çalıştı. Mark, "Var olduğunuz her zaman biliyordum, sizi hissettim, kokladım, duydum ve şimdi görüyorum. Bazıları onlara uzaylı, bazıları şeytan diyor. Bu kameramda insan olmayan bir insanın yakalandığına dair en iyi kanıtım. Bazıları bunun bir aldatmaca olduğunu düşünebilir" dedi.

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