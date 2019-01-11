Bu görüntüler ormanda çekildi! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Mark Davies ve 3 arkadaş İngiltere'nin Cornwall Ponsanooth kentinde gittikleri ormanda esrarengiz bir yaratığın görüntülerini kaydetti. Küçük bir köprünün üzerinde duran siluet, gençlere büyük bir korku yaşattı. Videoyu çeken gençlerden Mark, "Bazıları onlara uzaylı, bazıları şeytan diyor. Bu kameramda insan olmayan bir insanın yakalandığına dair en iyi kanıtım" ifadesini kullandı.
Paranormal araştırmacı 3 arkadaş, bu zamana kadar en iyi hayalet videosunu kaydettiğini iddia etti. Gençlerin video kaydettiği anda köprünün hemen üzerinde bir siluetin görünmesi büyük paniğe neden oldu.
"BAZILARI ŞEYTAN DİYOR" Mark videoda gördüğünü iddia ettiği varlıklara seslenip onlarla iletişim kurmaya çalıştı. Mark, "Var olduğunuz her zaman biliyordum, sizi hissettim, kokladım, duydum ve şimdi görüyorum. Bazıları onlara uzaylı, bazıları şeytan diyor. Bu kameramda insan olmayan bir insanın yakalandığına dair en iyi kanıtım. Bazıları bunun bir aldatmaca olduğunu düşünebilir" dedi.
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