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Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'ın başı dertte

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'ın başı dertte

OYUNCU ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki tatili sırasında yaptığı ‘Do the Shiggy' dansına ilişkin, trafiği tehlikeye düşürüp düşürmediğinin belirlenmesi için Kaymakam Gökhan Görgülüarslan inceleme talimatı verdi. Aracın sürücüsüz hareket ettiği belirlenirse, Hülya Avşar hakkında cezai işlem uygulanacak.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 15:37 - Güncelleme: 26-07-2018 15:37

Sosyal medyada ‘Do the Shiggy' olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katıldı. Tatil yaptığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram'a yükledi.

Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verdi.

ÖNCE İNCELEME SONRA PARA CEZASI
İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar'a 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.

KİKİ CHALLENGE NEDİR?
Sosyal medya fenomeni Shiggy’nin başlattığı ve onun adıyla da anılan bu trende göre insanlar, hareket halindeki arabadan inip dans ederken çekilen videolarını paylaşıyorlar. Şarkının içinde geçen ‘kiki’ sözcüğünden yola çıkılarak ‘Kiki challenge’ etiketiyle paylaşılan yüzlerce benzer video, dünyada bir akım haline gelmiş durumda.

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Kaynak : DHA

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