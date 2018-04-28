Bu görüntüler kriz çıkarttı!

Suudi Arabistan Spor İdaresi, Cidde'de düzenlenen güreş müsabakasında kadınların 'uygunsuz' kıyafet giydiği ve erkek güreşçilerden birinin İran bayrağı açtığı video görüntülerinden ötürü izleyicilerden özür diledi.

Bu görüntüler kriz çıkarttı!

Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından, Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakaya ait görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal paylaşım sitelerinde konuyla ilgili yorum ve eleştirilerin artması üzerine Spor İdaresi, izleyicilerden özür diledi.

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Bu görüntüler kriz çıkarttı!

Spor İdaresinin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüntülere karşı olunduğu ve toplumun değerleriyle çelişen tüm görüntülerin kaldırılacağı kaydedildi.

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Bu görüntüler kriz çıkarttı!

İRAN BAYRAĞI AÇILDI: İran asıllı ABD'li güreşçilerden birisinin ringe gelirken İran bayrağı açması da tepki çekti. Yerel basında ise Suudlu amatör güreşçilerden birinin söz konusu ABD'li güreşçiyi ringin dışına çıkardığına atıfta bulunularak, bunun aslında İran'ın güçsüzlüğünü gösteren sembolik bir görüntü olduğuna işaret edildi.

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Bu görüntüler kriz çıkarttı!

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, şubat ayı sonunda ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

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