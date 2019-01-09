Bu gezegen çığır açacak! Öyle bir özelliği var ki hayat dahi olabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyadan 2 kat büyük ve 226 ışık yılı uzaklığında bir gezegenin keşfedildiğini açıkladı. K2-288Bb ismi verilen güneş sistemi dışındaki bu gezegeninin öyle bir özelliği var ki daha önceki tüm keşifleri hemen unutturacak cinsten...
Teleskop yakıtı tükendikten sonra 2018'de görevinin sonlandırılmasına rağmen kullanılan Kepler uzay teleskopu ile keşfedilen gezegenin yüzeyinde su olduğu ve gezegenin bir yaşam alanına sahip olabileceği tahmin ediliyor.
Bunun yanı sıra dünyaya 6 ışık yılı uzaklıkta Barnard Yıldızının yörüngesinde süper kütleli bir öte gezegen daha keşfedildi. ScienceDaily'nin haberinde, Avrupa Astronomik Araştırma Örgütünün gezegen avcısı HARPS dahil, bir dizi teleskopla yapılan inceleme sırasında keşfedilen gezegenin kütlesinin, Dünya'nınkinin en az 3,2 katı olduğu belirtildi.
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