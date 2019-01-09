Bu gezegen çığır açacak! Öyle bir özelliği var ki hayat dahi olabilir

NASA, Kepler uzay teleskopu ile dünyanın 2 katı büyüklüğünde ve üzerinde yaşam alanı olabileceği düşünülen bir gezegenin keşfedildiğini açıkladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyadan 2 kat büyük ve 226 ışık yılı uzaklığında bir gezegenin keşfedildiğini açıkladı. K2-288Bb ismi verilen güneş sistemi dışındaki bu gezegeninin öyle bir özelliği var ki daha önceki tüm keşifleri hemen unutturacak cinsten... Twitter

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Teleskop yakıtı tükendikten sonra 2018'de görevinin sonlandırılmasına rağmen kullanılan Kepler uzay teleskopu ile keşfedilen gezegenin yüzeyinde su olduğu ve gezegenin bir yaşam alanına sahip olabileceği tahmin ediliyor. Twitter

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NASA'dan yapılan açıklamaya göre, K2-288Bb ismi verilen gezegen, Taurus (Boğa) Takımyıldızı içerisinde yer alıyor ve gaz bakımından zengin olmasının yanı sıra kayalık olma ihtimallerini taşıyor. Twitter

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