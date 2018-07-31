Bu fotoğraflar skandal! Ünlü futbolcu sevgilisiyle çırılçıplak

Bu fotoğraflar olay yarattı! Arsenal'da bir dönem forma giyen Danimarkalı golcü Bendtner, sevgilisi ile görüntüleri ile gündeme geldi. 30 yaşındaki golcü futbolcu ünlü model Philine Roepstorff ile bir birliktelik yaşıyor.
Sezonun stresini atmak isteyen Bendtner, sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarttı. Norveç'te tatil yapan ikili Trondheim'de yer alan göle çırılçıplak girdiler. İkili Instagram hesaplarından bu fotoğrafları paylaşınca gündeme bomba gibi düştü.
Model olan Philine Roepstorff'un Instagram hesabında 258 bin takipçisi bulunuyor.
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