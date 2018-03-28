Bu fotoğraflar kan donduruyor insanları soyup odalarda...

Dünyada her 10 kişiden 2'si anti depresan kullanıyor ve birçok insanın psikolojik sorunları mevcut. Daha ileri seviyelerde olanlar ise akıl hastanelerinde tedavi altına alınıyor. Ancak birazdan görecekleriniz tüyler ürpeten cinsten. New York’lu fotoğrafçı Andrea Star Reese, Endonezya'daki enstitülerde aç bırakılan, zincirlere bağlanan akıl hastalarının içler acısı durumunu "Disorder" isimli belgeselle tüm dünyaya duyurdu. Andrea Reese, "Pasung" ya da "Disorder" adıyla yayınlanan belgeselin hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı: “Şartlar korkunç olsa bile, kapıdan kolaydı. Esas zor olan ve üzücü olan gitmek oldu.” Akıl hastanesinde kalan Agus, küçük hücresinde şarkı söylüyor. Yetkililer, kaçar korkusuyla Agus’u hiç dışarı bırakmıyor.



