Bu fotoğraflar kan donduruyor insanları soyup odalarda...

Dünyada her 10 kişiden 2'si anti depresan kullanıyor ve birçok insanın psikolojik sorunları mevcut. Daha ileri seviyelerde olanlar ise akıl hastanelerinde tedavi altına alınıyor. Ancak birazdan görecekleriniz tüyler ürpeten cinsten. New York’lu fotoğrafçı Andrea Star Reese, Endonezya'daki enstitülerde aç bırakılan, zincirlere bağlanan akıl hastalarının içler acısı durumunu "Disorder" isimli belgeselle tüm dünyaya duyurdu. Andrea Reese, "Pasung" ya da "Disorder" adıyla yayınlanan belgeselin hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı: “Şartlar korkunç olsa bile, kapıdan kolaydı. Esas zor olan ve üzücü olan gitmek oldu.” Akıl hastanesinde kalan Agus, küçük hücresinde şarkı söylüyor. Yetkililer, kaçar korkusuyla Agus’u hiç dışarı bırakmıyor.
Burası Jakarta’daki Galuh Hastanesi. Devlet lisans verdiği bu hastanenin iki aylık yemek ihtiyacını sağlıyor, konaklama ise kafesi andıran hücrelerde yapılıyor. Kadınlarla erkekle tel bir örgüyle ayrılıyor.
Anne, on yıl boyunca penceresiz bir odada çok az yemek yiyerek yaşıyor. Eskiden koşmayı çok seven Anne şimdi ayakta duramıyor.
Akıl hastalarının bu içler acısı durumunu belgeselleştiren Andrea Reease çalışmasının sonunda istediği etkiyi yaratamamış. Endonezya'daki akıl hastanelerinin şartların hala kritik, iyileşme süreci çok yavaş ilerliyor.
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