Bu fotoğraflar bugün çekildi!

Bu fotoğraflar bugün çekildi!

Muğla Bodrum’da bugün öğleden sonra yüzünü gösteren güneşli hava, yüz güldürdü. 18 derece hava, 17 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede, az sayıdaki yabancı turist, Kumbahçe Plajı’nda denize girerek güneşlendi.

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Bu fotoğraflar bugün çekildi!

Sahile mayosuz gelenler ise pişman oldu. Paçalarını sıvayan birçok kişi, suda yürüyüş yaparak kış ortasında deniz keyfi yaşarken, bazıları da kumsalda yatıp güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklar ise plajda oynadı, güneşlendi.

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Bu fotoğraflar bugün çekildi!

Evli ve bir çocuk annesi Aytül Bardak (40), "Bodrum her mevsim çok güzel, ancak ocak ayının bu günlerinde, bu sıcaklığa her zaman rastlayamıyoruz. Bugün sıra dışı bir sıcaklık var. Biz de oğlumla bu güzel havanın tadını çıkardık" dedi.

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Bu fotoğraflar bugün çekildi!

Muğla Bodrum’da bugün öğleden sonra yüzünü gösteren güneşli hava, yüz güldürdü. 18 derece hava, 17 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede, az sayıdaki yabancı turist, Kumbahçe Plajı’nda denize girerek güneşlendi.

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