Bu fotoğraflar bir robota ait değil

İlk bakışta Photoshop'la hazırlanan bir illüstrasyon ya da bir robota ait gibi görünen bu fotoğraflar internette ses getirdi.

İlk bakışta Photoshop'la hazırlanan bir illüstrasyon ya da bir robota ait gibi görünen bu fotoğraflar internette ses getirdi. Aslında gerçekte hayatta hazırlanan ve el ile yaratılmış bir görsel efektin sonucu ortaya çıkan bu eserler, insanlığı kişilik çelişmesini yansıtmaya çalışıyor...

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Bu görüntülere ilk bakışta inanmak oldukça zor; Photoshop'la hazırlanan bir illüstrasyon olduğunu dahi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu gördüğünüz gerçek! Yani hiçbir grafik programı yok bu görüntülerde... Peki bu nasıl oluyor?

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Niko Photographisme 'Robot Next Door' yani 'Komşu Robotlar' adını verdiği özel koleksiyonundan bu görüntüler...

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