Bu fotoğrafın arka planı tam bir eziyet

Sosyal medya için çekilen eziyet mubah mı? Erkeklerin kız arkadaşları ve eşleri için yaptıklarına bir kez daha şahit olun.. Sosyal medya özellikle instagram'da değişik ve güzel pozlarla fotoğraf yayınlamak çok beğeni toplamak kadınları çok mutlu ediyor.
Durum böyle olunca fotoğraf çekmek tabi ki erkeklere düşüyor güzel ışık, güzel açı, güzel mekan için işi gücü bırakıp tüm gününü fotoğraf çekmekle geçiren erkekler durumdan pek hoşnut değil
Özellikle tatilde sosyal medyada güzel anılarla dolu kareler bırakmak eğlenmenin ve beraber güzel vakit geçirmenin önüne geçiyor. Tabi fotoğraf eziyetini görüntüleyenler de arka planın ne kadar vahim olduğunu ispatlıyor...
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