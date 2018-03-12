Bu fotoğrafı yanlışlıla 6 çocuklu adama gönderdi işler arap saçına döndü

Sydney isimli bir kadın, arkadaşına atacağı mesajı yanlışlıkla 6 çocuk babası Tony Wood'a gönderdi Tony Wood isimli bir adam, evde çocuklarıyla vakit geçirirken hiç tanımadığı bir kadından mesaj aldı. Bu fotoğraf ve sonrasında yaşananlar ise her şeyi değiştirdi.

Teknolojik aletlerde bilinçsiz olarak hatalı işlemler yapabiliyoruz. Yanlış kişiyi arama veya yanlış kişiye mesaj atma, yanlışlıkla fotoğraf beğenme veya gönderme. Liste uzar gider. Sydney isimli bir kadın, arkadaşına atacağı mesajı yanlışlıkla 6 çocuk babası Tony Wood'a gönderdi Tony Wood isimli bir adam, evde çocuklarıyla vakit geçirirken hiç tanımadığı bir kadından mesaj aldı. Bu fotoğraf ve sonrasında yaşananların büyük bir olaya neden olacağnı bilmeden yanıtladığındaysa her şey değişti. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Her şey Sydney adlı kadının, elbise alışverişi yaparken ikinci bir fikre ihtiyaç duymasıyla başladı. Elbisenin kendisine yakışıp yakışmadığından emin olmak isteyen genç kadın, hızlıca birkaç fotoğraf çekip arkadaşına mesaj attı. Ancak hiç beklenmeyen bir durumla karşılaşan Sydney, mesajı arkadaşı yerine Tony Wood isimli bir emlakçıya gönderdi.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

6 çocuk babası mesajı göz ardı etmek yerine komik bir dille yanıtladı. Tony, "Bu mesajın yanlış adrese gittiğini düşünüyorum. "Karım evde değil, bu yüzden onun fikrini alamadım ama elbisenle muhteşem göründüğünü düşünüyoruz. Kesinlikle bu elbiseyi tercih etmelisin" dedi. Tony daha sonra çocuklarının fotoğrafını Sydney'e yolladı.





Twitter

Facebook

Google Plus

3 6