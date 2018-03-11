Bu fotoğrafı çektiği anda öyle bir şey oldu ki....

Siz siz olun fotoğraf çekerken etrafınızda neler olup bittiğine iyice bir göz atın. Eğer dikkat etmez, bir de üzerine o fotoğrafı o haliyle sosyal medyada paylaşırsanız işiniz zor. O fotoğraf sadece sizi arkadaşlarınıza değil, onlar gibi tüm dünyaya rezil etmenize yeter de artar.
Siz siz olun fotoğraf çekerken etrafınızda neler olup bittiğine iyice bir göz atın. Eğer dikkat etmez, bir de üzerine o fotoğrafı o haliyle sosyal medyada paylaşırsanız işiniz zor. O fotoğraf sadece sizi arkadaşlarınıza değil, onlar gibi tüm dünyaya rezil etmenize yeter de artar.
Siz siz olun fotoğraf çekerken etrafınızda neler olup bittiğine iyice bir göz atın. Eğer dikkat etmez, bir de üzerine o fotoğrafı o haliyle sosyal medyada paylaşırsanız işiniz zor. O fotoğraf sadece sizi arkadaşlarınıza değil, onlar gibi tüm dünyaya rezil etmenize yeter de artar.
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