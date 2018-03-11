Bu fotoğrafı çektiği anda öyle bir şey oldu ki....

Siz siz olun fotoğraf çekerken etrafınızda neler olup bittiğine iyice bir göz atın. Eğer dikkat etmez, bir de üzerine o fotoğrafı o haliyle sosyal medyada paylaşırsanız işiniz zor. O fotoğraf sadece sizi arkadaşlarınıza değil, onlar gibi tüm dünyaya rezil etmenize yeter de artar.