Bu fotoğrafı bilmeyen yok bir de çocuğun son haline bakın!

Sosyal medya kullanıpta bu fotoğrafı hatırlamayanınız yoktur... Birçok caps dediğimiz ekran görüntüsüne konu olan bu fotoğraflar, uzun yıllardır kullanılıyor. Ama gerçekte bu çocuğun kim olduğunu birçoğumuz bilmiyoruz. Sürekli sosyal medyada caps olan bu çocuğun son halini görünce çok şaşıracaksınız...
'Başarılı' olduğunuzu düşündüğünüz birçok an da sosyal medya da bu fotoğrafı paylaşıyorsunuz. İşte bu ufak, sevimli bebek büyüdü, kocaman bir çocuk oldu. Tabi ki hala bu fotoğrafının ününü koruyor..
İŞTE O ÇOCUĞUN SON HALİ; bu fotoğrafla ünlü olan çocuğun adı Sammy Griner. 2007 yılında 11 aylıkken çekilen bu fotoğrafı internette 'Başarılı çocuk' olarak biliniyor ve hala kullanılıyor. Aile bu fotoğraf sayesinde tam tamına 100 bin dolar kazandı.
Sammy'nin annesi Laney fotoğraf hakkında 'Bu fotoğraf, evimize giden plaj yolunda çekildi. Fotoğrafa baktıkça hala bu fotoğraftaki hareketi yapan çocuğun 11 aylık olduğuna inanamıyorum' dedi.
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