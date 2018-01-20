Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi! Görenin ağzı açık kalıyor

SU ÇEKİLDİ, ESKİ KARAYOLU ORTAYA ÇIKTI: Kilis'in su ihtiyacını karşılayan Seve Baraj gölü de yüzde 90 oranında kurudu. 2002 yılında inşası tamamlanan ve Kilis’in su ihtiyacını karşılayan barajda kurulu arıtma tesisiyle saatte 600 su kente pompalanarak halkın içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılıyordu. Baraj gölü 2012 yılında etkili yağışlar nedeniyle taşmış ve yollar su altında kalmıştı. 2014 yılında da kuraklık nedeniyle su düzeyi düşmüş, 2016 yılında yağışların etkisiyle su düzeyi yüzde 80’nin üzerine çıkarak Kilisliler'in yüzünü güldürmüştü. Bu yıl kuraklık nedeniyle barajdaki su düzeyi yüzde 10'un altına düştü. Su çekilince barajın tamamlanması ile beraber su altında kalan eski Kilis-Gaziantep karayolu da ortaya çıktı ve bölgedeki çiftçiler tarafından kullanılmaya başlandı. Eskiden balık avlanan ve kenarında piknik yapılan gölün içinden araçla ve yaya olarak geçilebiliyor.

"Gerçekten bizi zor günler bekliyor. Zaten bilim adamlarımızın açıkladığı son 50 yıl içerisinde Gaziantep'i de içine alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çölleşme olması bekleniyor. Bu çölleşmeyi nasıl engelleriz diye Gaziantep'te belediyelerimiz ve vatandaşlarımızın orman ağacı dikme seferberliği var, fakat bu çözüm değil. Çiftçilerimiz çok zor günler bekliyor. 2004 yılından 2017 yılının sonuna kadar arada geçen 13 yılda biz Gaziantep'te 5 tane toplam büyük kuraklık yaşadık. Tek yıllık bitkiler tamamen yok oldu, çok yıllık bitkiler bölgemizin ana geçim kaynağı olan Antepfıstığı ve zeytin ise meyve yönünden rekolte kaybına çok fazla uğradı. Ağaçlar yaşaması için topraktan suya besine ve aldığı besinle de meyve verir. Toprakta su olmayınca kendi besinlerini yapmakta zorlanan ağaçlarda rekolte kaybı çok fazla oldu hatta Antepfıstığında ve zeytinde her yıl giderek düşen bir rekolte kaybımız var. Bunları sebebi son yıllarda yağışların az olmasının etkileridir. Bu yıl kuraklığın yaşanması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Vatandaş da artık kuraklıktan yaşaya yaşaya bıkmış bir durumda. Son bir yıl içinde Gaziantep'te tarımsal sulamada yer altı kuyusu açmak için 2 bin 278 kişidir. Bu büyük bir rakam, biz yer altından su bulup ağaçlarımızı sulayabilmek için köstebek gibi yer altını kazıyoruz."

