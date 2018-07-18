Bu fotoğraf sosyal medyayı çalkaladı! Bu kadarına pes

Kadınlarının güzelliği ile dünyaya nam salan Rusya'dan birbirinden ilginç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bu kez fotoğrafların kahramanları sadece kadınlar. Güçlüsünden, tamircisine, aşçısından, barbie bebeğine kadar, çeşit çeşit hallere bürünen Rus kadınlarından birbirinden ilginç fotoğraflar sizi hayrete düşürecek.