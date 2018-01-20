Bu fotoğraf Norveç'ten değil Türkiye'den hem de bugün çekildi

TÜRKİYE'de havaların soğumasıyla birçok ilden kar haberi gelmeye başladı. Bu illerin başında da bir Ege ilçesi olan İzmir geldi. İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş ve Dr. Nuri Zeyrek, 2 bin 137 metre yükseklikteki Bozdağ’ın zirvesinde yer alan kapalı kayak merkezi bölgesinde kamp yaptı.

