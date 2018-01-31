Bu fotoğraf bugün çekildi: Kış ortasında deniz keyfi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler ve tatilciler denize girip güneşlendi. Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 18 deniz suyu sıcaklığının ise 18.7 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Twitter

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Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlendi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı tatilciler de güneşli havayı plaj boyunca yürüyerek değerlendirirken, kumlarda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Twitter

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Alanya'da hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece civarında olması yerli ve yabancı tatilcileri sahile çekti. Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girdi. Kumlara ve şezlonga uzanan turistler kitap okuyup, güneşlendi. Bazı turistler ise sahilde yürüyerek güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar kumlarda oyun oynayıp eğlendi. Twitter

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