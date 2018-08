Bu fotoğraf aslında bir veda! Fişinin çekilmesine saatler kala...

HER AN YANINDAYDI; Bundan önce, Stephanie çok sevilen çocukla birlikte son anlarını yaşadı. Denizden kurtarıldığı andan doktorların onu kendi haline bıraktığı ana kadar her saniye onun yanındaydı. Ona son bir elveda demek için yatağında yanına uzandı ve sevgilisini hayatta tutan makine kapanmadan önce onunla son anlarını yaşadı.