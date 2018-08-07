Bu fotoğraf aslında bir veda! Fişinin çekilmesine saatler kala...

İNGİLTERE'NİN Liverpool kentine yaşayan Stephanie Ray ve erkek arkdaşı Blake Ward'ın, yürek burkan hikayesi, sosyal medya da yayıldı. İşte o aşk hikayesi.

Filmlerden izlediğimiz aşk hikayeleri, sadece bir senaryo değil. Stephanie Ray, fotoğrafta bulunan erkek arkadaşı Blake Ward'a acı bir şekilde veda etti. Ward, bu fotoğraftan dakikalar sonrasında arkasında çok acı bir hikâye bırakarak dünyaya gözlerini yumdu. Onların hikayesi ise sosyal medyada yayılınca, okuyan herkes duygusal anlar yaşadı. İşte o büyük aşkın, yürek burkan hikayesi.

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Genç kızın, ölmek üzere olan erkek arkadaşının göğsüne başını yasladığı yürek burkan fotoğraf, yaşam destek ünitesinin kapatılmasından sadece birkaç dakika önce çekildi. Genç kızın erkek arkadaşı Blake, sıcak havada serinlemek için girdiği denizde hızla gelen akıntılara kapılmıştı.



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Olayın ardından genç çocuk, Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine alındı. Ancak artık iyileşmesi mümkün olmayan çocuk için doktorlar ve akrabalar, yaşam destek ünitesini kapatıp hayatına son vermeye karar verdiler.



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