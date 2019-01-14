Bu fiyata hamsi mi olur? Fiyat etiketini gören 'tavuk yerim daha iyi' diyor

Tezgahlarda azalan ve fiyatı artan hamsi hem tüketiciyi hem balıkçıyı üzdü. Balıkçılar, fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamaması ve hamsinin soğuk sulara göçmeye başlaması nedeniyle fiyatın yükseldiğini belirtti.

Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan İsmet Akpınar uzun yıllardır balıkçılık yapmasına rağmen ilk defa bu kadar pahalı hamsi sattıklarını söyledi.

Hamsinin fiyatı 30 lira oldu

Hamsinin fiyatının genelde 10 ile 15 lira arasında değiştiğine işaret eden Akpınar, etiketlerdeki 30 lirayı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.

Tavuk alırım daha iyi

Geçen hafta 25 liraya fırlayan hamsinin fiyatı bu hafta tarihi rekor kırdı. Tezgahlarda hamsinin üzerine 30 TL etiketi yerleşti.

Balıkçı Akpınar, ''Vatandaşlar, '30 liraya hamsi alacağıma evime et alırım, tavuk alırım daha iyi diyorlar. Çünkü Samsun'da kimse bu fiyata hamsi yemeye alışmamış. Ben de ilk defa bu fiyata hamsi satıyorum'' diye konuştu.

İstavrit, mezgit ve barbun daha hesaplı

Karadeniz'de son birkaç gündür devam eden fırtınanın hamsi fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirten balıkçı Kurtça Aydın ise, hamsinin az ve pahalı olması nedeniyle istavrit, mezgit ve barbun gibi balıkları sattıklarını dile getirdi. Bir hafta önceye kadar hamsinin kilosunun 8-12 lira arasında olduğunu ve haftada 50 kasa hamsi sattıklarını vurgulayan Aydın, şimdi ise ancak bir kasa satış yapabildiklerini aktardı.