  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bu fiyata hamsi mi olur? Fiyat etiketini gören 'tavuk yerim daha iyi' diyor

Bu fiyata hamsi mi olur? Fiyat etiketini gören 'tavuk yerim daha iyi' diyor

Kış aylarının en hesaplı balığı olarak bilinen hamsi bu sene fiyatıyla şoklar yaşatıyor, geçen hafta 25 liradan satılan hamsi bakın kaç liraya çıktı?

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 14-01-2019 14:18 - Güncelleme: 14-01-2019 14:18

Tezgahlarda azalan ve fiyatı artan hamsi hem tüketiciyi hem balıkçıyı üzdü. Balıkçılar, fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamaması ve hamsinin soğuk sulara göçmeye başlaması nedeniyle fiyatın yükseldiğini belirtti.  

Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan İsmet Akpınar uzun yıllardır balıkçılık yapmasına rağmen ilk defa bu kadar pahalı hamsi sattıklarını söyledi.

Hamsinin fiyatı 30 lira oldu
Hamsinin fiyatının genelde 10 ile 15 lira arasında değiştiğine işaret eden Akpınar, etiketlerdeki 30 lirayı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.

Tavuk alırım daha iyi
Geçen hafta 25 liraya fırlayan hamsinin fiyatı bu hafta tarihi rekor kırdı. Tezgahlarda hamsinin üzerine 30 TL etiketi yerleşti.
Balıkçı Akpınar, ''Vatandaşlar, '30 liraya hamsi alacağıma evime et alırım, tavuk alırım daha iyi diyorlar. Çünkü Samsun'da kimse bu fiyata hamsi yemeye alışmamış. Ben de ilk defa bu fiyata hamsi satıyorum'' diye konuştu. 

İstavrit, mezgit ve barbun daha hesaplı
Karadeniz'de son birkaç gündür devam eden fırtınanın hamsi fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirten balıkçı Kurtça Aydın ise, hamsinin az ve pahalı olması nedeniyle istavrit, mezgit ve barbun gibi balıkları sattıklarını dile getirdi. Bir hafta önceye kadar hamsinin kilosunun 8-12 lira arasında olduğunu ve haftada 50 kasa hamsi sattıklarını vurgulayan Aydın, şimdi ise ancak bir kasa satış yapabildiklerini aktardı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bu fiyata hamsi mi olur? Fiyat etiketini gören 'tavuk yerim daha iyi' diyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • MEHMET 14 Ocak 2019 15:16 30 LİRALIK HAMSİNİN YARISI ÇÖP KALAN NET 700 GR BUDA 700 GR HAMSİ 30 LİRA DEMEK YANİ KİLOSO 40 LİRAYA GELİYOR.KIYMA ALIRIM MİS GİBİ YERİM DAHA İYİ.Kİ ÖYLE YAPIYORUM ZATEN.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro