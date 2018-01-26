Bu film için kendilerini yakacaklar

Bu film için kendilerini yakacaklar

Hindistan’da bir Hint kraliçesiyle, ülkesini fetheden Müslüman bir hükümdar arasında bir aşk sahnesi olduğu söylenen “Padmavati” adlı film tehditler altında ve yüksek güvenlik önlemleriyle bugün vizyona giriyor. Filmde böyle bir aşk sahnesinin olmadığı açıklamaları da protestocuları tatmin etmezken, filme karşı çıkan onlarca kişi gözaltına alındı. Hindistan’da bir Hint kraliçesiyle, ülkesini fetheden Müslüman bir hükümdar arasında bir aşk sahnesi olduğu söylenen “Padmavati” adlı film tehditler altında ve yüksek güvenlik önlemleriyle bugün vizyona giriyor. Filmde böyle bir aşk sahnesinin olmadığı açıklamaları da protestocuları tatmin etmezken, filme karşı çıkan onlarca kişi gözaltına alındı.

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Bu film için kendilerini yakacaklar

Filmde konu edilen Hindu kraliçe, Hindistan’ın en büyük kast gruplarından Rajput üyesi. Rajput kadınları, film gösterime girerse kendilerini yakma tehdidinde bulundu. Başrol oynayan kadın oyuncu Deepika Padukone’ye ise ölüm tehditleri yağıyor. Bazıları kadın oyuncuyu öldürene büyük para ödülleri vaat ederken, daha önce de film ekibine yönelik saldırılar olmuş ve bazı çekim setleri tahrip edilmişti

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Bu film için kendilerini yakacaklar

Bazı eyalet yönetimleri, filmin gösteriminin iptali için yüksek yargıya ve başbakana başvurdu. Ancak Yüksek Mahkeme, Gucerat, Racastan, Madhya Pradeş ve Haryana eyalet yönetimlerince filmin gösterimine yasak getiren kararı bozmuştu. Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulunca (CBFC) onaylanan film, bugün tartışmalar arasında gösterime giriyor.

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Bu film için kendilerini yakacaklar

Konusu 16. yüzyıldan kalma Sufi şiiri “Padmavat” üzerine inşa edilen “Padmavati” filminde, Delhi’nin Müslüman Sultanı Alaeddin Halaci tarafından yakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin kurgusal hikayesi anlatılıyor. Filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali, filmdeki ana karakterler arasında romantik bir ilişki varmış gibi göstererek tarihi çarpıtmakla eleştirilirken, Bollywood yönetmeni bu iddiaları reddediyor.

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