Bu film için kendilerini yakacaklar

Hindistan’da bir Hint kraliçesiyle, ülkesini fetheden Müslüman bir hükümdar arasında bir aşk sahnesi olduğu söylenen “Padmavati” adlı film tehditler altında ve yüksek güvenlik önlemleriyle bugün vizyona giriyor. Filmde böyle bir aşk sahnesinin olmadığı açıklamaları da protestocuları tatmin etmezken, filme karşı çıkan onlarca kişi gözaltına alındı. Hindistan’da bir Hint kraliçesiyle, ülkesini fetheden Müslüman bir hükümdar arasında bir aşk sahnesi olduğu söylenen “Padmavati” adlı film tehditler altında ve yüksek güvenlik önlemleriyle bugün vizyona giriyor. Filmde böyle bir aşk sahnesinin olmadığı açıklamaları da protestocuları tatmin etmezken, filme karşı çıkan onlarca kişi gözaltına alındı.

