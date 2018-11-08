Bu ekmeğin fiyatı tam 80 TL 8 saatte pişiyor

ESKİŞEHİR ’de düzenlenen yöresel ürünler fuarında bulunan ve raf ömrü 3 ay olan ekmeğin kilogramı 10 liradan satılıyor. 8 saatte mayalanan ekmek 8 saatte pişiyor. Raf ömrü ise oldukça uzun.

Bu ekmeğin fiyatı tam 80 TL 8 saatte pişiyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel ürünler ‘Engelsiz Anadolu Günleri’nde vatandaşlara sunuluyor. Panayır alanında baldan kuru yemişe, hediyelik eşyadan kahveye kadar pek çok ürün ilgi görüyor. Fuarın en dikkat çeken standı ise Trabzon ekmeğinin satıldığı yer oldu. Mısır unu, peynir, tereyağı gibi doğal ürünler satılan stantta bulunan tam 8 kiloluk dev ekmekler normal ekmeğin tam 40 katı ağırlığında. Raf ömrü 3 ay olan ekmeğin raf ömrü de 3 ay olarak belirtiliyor. Dev ekmeklerin hamuru 8 saat mayalandıktan sonra 8 saatte de pişiriliyor.

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Bu ekmeğin fiyatı tam 80 TL 8 saatte pişiyor

"Odun fırınında 8 saatte pişiyor"
Ekmekle ilgili bilgilendirmelerde bulunan stant sorumlusu Bahar Demir, “Trabzon’dan geliyor ekmeklerimiz. 3 ay ömrü var. Buzdolabında kaldığı sürece bu ekmeğe hiçbir şey olmaz. Uzun vadeli bir ekmek. Diğer ekmeklere göre bundan bir dilim yiyorsun seni tok tutan bir ekmek. Ağırlığı 8 kilogramdır. 40 ekmek bir arada böyledir. Kısık ateşte, odun fırınında 8 saatte pişiyor ve 3 ay ömrü var” dedi.

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Bu ekmeğin fiyatı tam 80 TL 8 saatte pişiyor

Daha önce hiç böyle bir ekmek görmediklerini ifade eden vatandaşlar da tadının gayet güzel olduğunu ve kendilerine ilginç geldiğini belirtti. Engelliler adına düzenlenen fuar, 11 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

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Bu ekmeğin fiyatı tam 80 TL 8 saatte pişiyor

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